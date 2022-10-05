2022/10/05 | 11:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XanAy3SPTIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكثر من 350 يوما على الانتخابات ولا حكومة حتى الآن) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكثر من 350 يوما على الانتخابات ولا حكومة حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).