ظرف بداخله 4 إطلاقات نارية.. تهديد صاحب بناية واخوته في مدينة الصدر

2022/10/05 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتهديد صاحب بناية واخوته في مدينة الصدر بوضع ظرف بداخله 4 إطلاقات نارية امام باب البناية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مجهولين أقدموا على تهديد صاحب بناية واخوته بأسلوب وضع ٤ اطلاقات نارية داخل ظرف في باب البناية ضمن قطاع ٨ في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد”.[…]

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تهديد صاحب بناية واخوته في مدينة الصدر أولاً على ايرث نيوز.

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