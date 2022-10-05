2022/10/05 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا “وزير الصدر” صالح محمد العراقي، اليوم الأربعاء، الى مقاطعة صفحات تسيء لسمعة التيار وعدم استلام التوجهات منها.وذكر العراقي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ ، إنه “نود اعلامكم ان الصفحات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصدر يدعو الى مقاطعة صفحات تسيء لسمعة التيار وعدم استلام التوجهات منها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصدر يدعو الى مقاطعة صفحات تسيء لسمعة التيار وعدم استلام التوجهات منها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصدر يدعو الى مقاطعة صفحات تسيء لسمعة التيار وعدم استلام التوجهات منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).