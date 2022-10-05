2022/10/05 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إضافة عصرية مهمة”..



كربلاء تباشر بنصب العلامات التعريفية للأحياء السكنية والأزقة المركز الخبري الوطني.

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