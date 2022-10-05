2022/10/05 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الإسكان التابع لوزارة

الإعمار والإسكان والبلديات العامة،

اليوم الأربعاء، عن صرف أكثر من ترليون

دينار في 9 شهور فيما أكد صرف أكثر من 150

مليار دينار خلال شهر أيلول.

وذكر بيان للمكتب الإعلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإسكان يعلن صرف أكثر من تريليون دينار خلال 9 أشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الإسكان يعلن صرف أكثر من تريليون دينار خلال 9 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).