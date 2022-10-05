إنجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الناصرية (صور)

2022/10/05 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم

الأربعاء، عن إنجاز حفر بئر نفطي جديد

في حقل الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم

ناصر في بيان ، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الملاكات الفنية

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