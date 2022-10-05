2022/10/05 | 12:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2PPqLskNd-8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان: المحكمة الاتحادية تتنافض مع نفسه، وعدم دستورية المفوضية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان: المحكمة الاتحادية تتنافض مع نفسه، وعدم دستورية المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).