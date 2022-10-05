صندوق الإسكان يعلن صرف أكثر من ترليون دينار في 9 أشهر

2022/10/05 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن صرف أكثر من ترليون دينار في 9 أشهر فيما أكد صرف أكثر من 150 مليار دينار خلال شهر أيلول.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للصندوق في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجموع المبالغ المصروفة منذ بداية هذا العام بلغت (1.142.787.033.000) تريلوناً ومئة واثنين واربعين ملياراً وسبعمئة وسبعة وثمانين مليوناً وثلاثة وثلاثين الف دينار"، مبيناً أن "مجموع المبالغ المصروفة بعموم المحافظات خلال شهر ايلول الماضي بلغت (150.806.650.000)مئة وخمسين ملياراً وثمانمئة وستة ملايين وستمئة وخمسين الف دينار".وأشار البيان إلى أن "عدد المعاملات المقدمة الكترونيا من قبل المقترضين على الموقع الالكتروني للصندوق منذ بداية هذا العام بلغ (28.620) معاملة"، لافتاً إلى أن "عدد المعاملات المكشوفة خلال الشهر ايلول الماضي بلغ (6.468) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة خلال السبعة أشهر الماضية (51.580) معاملة".وأكد أن "الصندوق باشر بتطبيق قرار إلغاء معاملة صحة الصدور مع الدوائر التي دخلت ضمن المشروع الوطني لإلغاء معاملة صحة الصدور ومنها دائرة التسجيل العقاري"، موضحاً أن "هذه الخطوة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطن".

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