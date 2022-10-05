موانئ أبو ضبي توقع اتفاقية مع العراق لتخزين النفط ونقله الى مياه الخليج

2022/10/05 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وقعت مجموعة سفين التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع شركة “أمان بغداد” العراقية لدعم مشروع جديد لنقل وتخزين زيت الوقود من محطات خور الزبير وأم قصر في العراق.

و يشكل المشروع خطوة لافتة ضمن جهود مجموعة سفين الرامية لتوسيع نطاق أعمالها من الخدمات المتخصصة التي تقدمها إلى قطاع النفط والغاز، ويأتي في سياق استراتيجية التوسع التي تنتهجها في السوق العراقي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفين فيدرز التابعة لمجموعة سفين بإدارة كامل المشروع، حيث ستوفر ثلاث ناقلات نفط خام ضخمة، وناقلة رابعة متوسطة المدى لأغراض تنفيذ الاتفاقية.

وستعمل سفين فيدرز مع شركة “أمان بغداد” على نقل زيت الوقود من المحطات الموجودة في كل من خور الزبير وميناء أم قصر جنوبي العراق إلى المياه الإقليمية العراقية باستخدام ناقلة متوسطة المدى، ليتم بعد ذلك نقلها إلى الناقلات الضخمة التي سيتم استخدامها كخزانات عائمة للوقود وهي تتمتع بطاقة استيعابية شهرية للنقل تصل إلى 750,000 طن من مادة زيت الوقود.

وتوفر هذه الاتفاقية أسعاراً تنافسية للشركاء العراقيين وتعزز مرونة أعمالهم، كما تضمن معدلات مناسبة من العائد على الاستثمار بالنسبة لمجموعة سفين التي لن تتكبد أي نفقات رأسمالية بموجب هذه الصفقة.



ويدعم إتمام هذه الاتفاقية مشروعاً رئيسياً لنقل زيت الوقود وتخزينها في العراق.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة – القطاع البحري ومجموعة سفين – مجموعة موانئ أبوظبي: “يشكل قطاع الطاقة أحد أسواق النمو المهمة بالنسبة لمجموعة سفين، وتعكس الاتفاقية الموقعة والتي نساهم من خلالها في هذا المشروع، قدراتنا الكبيرة وخبراتنا الموثوقة في هذا المجال.



كما تؤكد أهمية الأسطول الذي نمتلكه والإمكانات المتطورة التي يمكن أن يقدمها إلى هذه العمليات”.

وأضاف: “تواصل مجموعة سفين بذل الجهود، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانتها بصفتها مزوداً للخدمات البحرية الرئيسية إلى جميع الشركات حول العالم.



كما تؤكد هذه الاتفاقية قدرتنا الكبيرة على توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات في مجال النفط والغاز وتمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورنا في السوق العراقية”.

وبدوره، قال فادي فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة “أمان بغداد”: “لقد وقع اختيارنا على مجموعة سفين للتعاون معاً على هذا المشروع، بناءً على مجموعة الخدمات البحرية الشاملة التي توفرها الشركة وفقاً لأرقى المعايير العالمية بالإضافة إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كوادرها التي ستتولى العمل على إدارة هذا المشروع.



وبعد التقلبات التي شهدها سوق زيت الوقود خلال عام 2022، نرى أن قدرات التخزين الإضافية التي يوفرها هذا المشروع ستؤدي دوراً بارزاً في دعم العروض التنافسية التي يقدمها العراق”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه الاتفاقية الجديدة، تشغل سفين فيدرز خدمة شحن حاويات أسبوعية تضمن ربط العراق بالأسواق العالمية.



وتواصل الشركة العمل من أجل استطلاع المزيد من الفرص لدعم النمو وتنويع التجارة البحرية في العراق".

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