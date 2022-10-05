الكويت.. تعيين أحمد النواف رئيسا للحكومة الجديدة

2022/10/05 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت، الأربعاء، عن تكليف الشيخ أحمد النواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بعد الاستقالة الروتينية التي قدمتها الحكومة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت نهاية الشهر الماضي.

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