2022/10/05 | 12:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FEe0ukzQt10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام و استقدام مدير الصناعات الحربية في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام و استقدام مدير الصناعات الحربية في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).