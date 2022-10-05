أعقاب السجائر تتحول لحشو للدمى

2022/10/05 | 12:37 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة تدوير أعقاب السجائر وتحويلها إلى منتجات أخرى كالألعاب والوسائد واحدة من بنات أفكار رجل الأعمال نامان جوبتا.

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