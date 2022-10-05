العراق.. باحثون يدونون التراث الكردي خوفا من اندثاره

2022/10/05 | 12:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني التراث الكردي في إقليم كردستان العراق من كونه شفهيا وغير مدوّن، مما يجعله معرضا للضياع والاندثار.من هذا المنطلق يعمل أخصائيون على جمع وأرشفة هذا التراث، وإعادة تقديمه بشكل عصري.

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