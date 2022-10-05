بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية

2022/10/05 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، يعتزم الترشح للرئاسة مجدداً، لولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2024.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء «سأكرر ما تحدث عنه الرئيس مراراً، وما قلته أنا مراراً، إن الرئيس يعتزم الترشح».

وكان بايدن صرّح في وقت سابق بأنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه أشار إلى أنه لم يتخذ قراره النهائي بهذا الشأن بعد، وينوي تحديد موقفه نهائياً في العام المقبل.

وصرح بايدن للقس آل شاربتون، بأنه سيسعى للحصول على فترة ولاية ثانية في محادثة خاصة في البيت الأبيض، الشهر الماضي، وفق ما ذكرت شبكة «سي إن بي سي».



وقال بايدن أثناء وقوفه لالتقاط صورة في غرفة روزفلت مع شاربتون: «سأفعل ذلك مرة أخرى.



أنا ذاهب».



(وكالات)

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