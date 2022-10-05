شركة الحفر العراقية تنجز حفر بئراً نفطياً جديداً في حقل الناصرية النفطي

2022/10/05 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

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انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر بئرا نفطيا جديدا في حقل الناصرية بمحافظة ذي قاروقال مدير عام الشركة المهندس باسم عبد الكريم ناصر ان الملاكات الفنية والهندسية في الشركة انجزت حفر البئر النفطي ناصرية / ٥٠ بعمق ٢١٢١ مترا لتكوين المشرف وهو البئر الثالث الذي تنجزه الشركة ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار لحفر ٢٠ بئرا نفطيا في حقل الناصرية النفطيوبين المدير العام ان عمليات الحفر تمت بفترة زمنية قدرها ٤٩ يوما باستخدام جهاز الحفر IDC 44 ذي القدرة الحصانية 1000 حصان واضاف ان الشركة خصصت اربع اجهزة حديثة لتنفيذ هذا المشروع

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