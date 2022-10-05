من قبل نواب ومواطنين.. موجة اقتحامات المصارف اللبنانية تعود إلى الواجهة من جديد

2022/10/05 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت موجة اقتحامات المصارف اللبنانية

إلى الواجهة من جديد من قبل نواب

ومواطنين رافقها إطلاق نار من قبل البعض

واقتحامات وقطع طرقات بالإطارات

المشتعلة للمطالبة بأموالهم المودعة.

وأفادت وسائل اعلام لبنان

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