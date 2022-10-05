"طربول".. مصر تبني مدينة جديدة بمليارات الدولارات

2022/10/05 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس إدارة شركة "جى فى"

للتنمية في مصر شريف حمودة، إن

استثمارات المرحلة الأولى من مشروع

المدينة الصناعية "طربول" بلغت 3 مليارات

دولار.

وقال شريف حمودة، إن خطة تسويق وتنفيذ

طربول تسير وفق جدو

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