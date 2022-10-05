المندلاوي يستضيف وزير الداخلية بشأن أحداث الناصرية

2022/10/05 | 13:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومتابعة صرفيات الوزارة للأموال المخصصة في قانون الأمن الغذائي.

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