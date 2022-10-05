عشرات الإصابات وانهيار مبانٍ جراء زلزال في إيران

2022/10/05 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصيب أكثر من 270 شخصاً ودمرت مئات المباني جراء زلزال ضرب مدينة خوي في محافظة غرب أذربيجان الإيرانية، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.

وكان موقع “فولكانو ديسكفري” ذكر في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، أن مركز الزلزال كان على مسافة 12 كيلومتراً من شرق خوي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتراً تقريباً من قرية خوي وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وكان مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية ذكر في وقت سابق أن الزلزال شدته 5.5 درجة وهز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران.

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