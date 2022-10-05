2022/10/05 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يترأس اجتماعاً للجنة الأمن والدفاع النيابية.

وذكر بيان عن مكتب المندلاوي أن الأخير “ترأس اجتماعاً للجنة الأمن والدفاع النيابية بحضور وزير الداخلية والكادر المتقدم في الوزارة لبحث عدداً من الملفات الهامة منها الواقع الأمني في عموم البلاد”.

وبين أن “الاجتماع ناقش احداث الناصرية الاخيرة ومتابعة صرفيات الوزارة للأموال المخصصة في قانون الأمن الغذائي”.

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