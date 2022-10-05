برلمان كردستان يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمره التشريعي

2022/10/05 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومأنهى برلمان إقليم كوردستان في جلسة عقدها اليوم الأربعاء القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمره التشريعي الحالي.وقررت رئاسة البرلمان في بيان، أن تكون القراءة الثانية لمقترح القانون والمصادقة عليه إحدى أبرز فقرات جلسة يوم غد الخميس.يأتي هذا في وقت قدمت فيه كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في مطلع الشهر الجاري طلبا رسميا إلى رئاسة برلمان الإقليم طالبت فيه بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية.وتُعد هذه الدورة هي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان العراق، وقد أعلنت رئيسة البرلمان ريواز فائق في شهر أيلول الماضي تمديد الدورة الحالية للبرلمان.

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