تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء في الكويت

2022/10/05 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، امرا اميريا بتعيين الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية صدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، بعد انتهاء انتخابات مجلس الامة يوم الـ 29 من سبتمبر.

ونص الامر الصادر عن الديوان الأميري ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 ه الموافق 2 أكتوبر 2022 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

وبعد المشاورات التقليدية.

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يعين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 9 ربيع الأول 1444 ه

الموافق: 5 أكتوبر 2022 م.

الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح (مواليد 1956)؛ سياسي وعسكري كويتي، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية في الحكومة التاسعة والثلاثين، وهو النجل الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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