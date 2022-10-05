“تطوير الكيمياء النقرية والحيوية المتعامدة” يهدي ثلاثة علماء جائزة نوبل

2022/10/05 | 13:38 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 كل من الأمريكية كارولين بيرتوتزي والدنماركي مورتن ميلدال والأمريكي باري شاربلس

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