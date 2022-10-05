بينهم قاصر.. السجن 109 عام لمدرب جمباز في اغتصاب لاعبات

2022/10/05 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة بسجن مدرب سابق في المنتخب البرازيلي للجمباز بتهمة اغتصاب أربع لاعبات، من بينهن قاصرة واحدة على الأقل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

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