2022/10/05 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصعيد واشتباكات متأزمة في ذي قار ..اقتراب 25-10 بأحداث متسارعة ! | تقرير

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