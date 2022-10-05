الدولار يفترس الذهب.. بيانات عنيفة تضرب السوق

2022/10/05 | 13:42 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسعت خسائر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب موجة عنيفة من الصعود المستمر على مدار الجلسات الست الماضية تزامنا مع صحوة مفاجئة لارتفاعات الدولار.

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