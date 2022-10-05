للمرة الأولى في أمريكا.. توصيات بفحص القلق والاكتئاب لدى البالغين

2022/10/05 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى، توصي فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية بفحص البالغين الذين تقلّ أعمارهم عن 65 عامًا، للتأكد من إصابتهم بالقلق أم عدمه، في مسودة توصية نُشرت الثلاثاء.

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