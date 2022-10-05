مصطفى غالب يبحث مع البنك الدولي اصلاح القطاع المصرفي الحكومي

2022/10/05 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاري تعزيز التعاون الثنائي.

وكر بيان للبنك إنه "جرى خلال اللقاء بحث استمرار التعاون الثنائي، وتعزيز الشمول المالي والمشاريع المتعددة لإصلاح القطاع المصرفي، ولاسيّما المصارف الحكومية".

واستعرض المحافظ "جهود البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاريع التنموية التي أطلقها البنك لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي".

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