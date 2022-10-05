بهدف دعم الطاقة .. المصرف الدولي الإسلامي يفتح الباب لشراء المنظومة الشمسية

2022/10/05 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن المصرف الدولي الإسلامي، عن" بيع معدات منظومات الطاقة الشمسية لكافة المواطنين و شركات القطاع الخاص لأول مرة في العراق".

وقالت المدير المفوض للمصرف الدولي الإسلامي سها الكفائي، في بيان إنه "لتحقيق أهداف الحكومة العراقية في توفير تمويلات لشراء منظومات الطاقة الشمسية بعقود المرابحة الإسلامية لخدمة المواطنين كافة وللقطاع الخاص بمختلف أصنافه وللمشاريع السكنية من خلال مبادرة البنك المركزي واحد ترليون دينار والمخصصة لتمويل منظومات الطاقة الشمسية".

وأضافت الكفائي: وذلك باستخدام منصة إلكترونية خاصة به تعمل وفق المعايير الدولية لتقنية المعلومات وذلك لتبسيط الإجراءات والابتعاد عن الروتين ولتنفيذ شروط وتعليمات البنك المركزي".

وأشارت الكفائي إلى أنه" بذلك بدخل المصرف الدولي الإسلامي في مرحلة تقديم خدمات نوعية مبتكرة متميزة تحقق النهوض بقطاع الطاقة وتحسين في بيئة الأعمال الزراعية والصناعية وكافة المهن الأخرى ويطلق ثورة في ميدان تشغيل المهندسين والعاطلين من الشباب الباحثين عن عمل بما يحقق تنفيذ الشمول المالي والتمويل الأخضر ويسجل نسب حقيقية في النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة".

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