2022/10/05 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الاربعاء ،تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍعلى المال العام والأراضي المملوكة للدولة، ورشوة ومُخالفة للقانون في عددٍ من الدوائر في مُحافظة نينوى. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى المركز الخبري الوطني.

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