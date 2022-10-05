2022/10/05 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريحا قالت فيه “أنا صهيونية كبيرة”.وقالت تراس حسب مقطع الفيديو: “كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة لإسرائيل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أنا صهيونية كبيرة”..



تصريح لتراس يثير مواقع التواصل (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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