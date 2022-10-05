فيديو:مزرعة فدك في كربلاء.. كانت صحراء فتحولت الى غابة من نخيل واعناب وزيتون ورمان

2022/10/05 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت تسمى صحراء ولكن هذا الاسم اندثر

ليحل محله مرزعة فدك [http://www.non14.net/151345]

لزراعة النخيل التي اصبح فيها اكثر من

(30) الف نخلة و(245) الف فسيلة، ولم تكتفي

ادارتها الهندسية بالنخيل بل اضافت

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