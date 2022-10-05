روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا

2022/10/05 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم

الأربعاء، استئناف ضخ الغاز الطبيعي

إلى إيطاليا عبر النمسا، بعد توقفه قبل

أيام بسبب صعوبات مرتبطة بالترانزيت

عبر الأراضي النمساوية.

وقالت الشركة الروسية، إنها تمكنت

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