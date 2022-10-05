2022/10/05 | 14:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iJg7SFrwndg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة المواطن الأزلية: زحامات خانقة تعطّل مصالحه) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاناة المواطن الأزلية: زحامات خانقة تعطّل مصالحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).