500 جريح في زلزال شمال غربي إيران

2022/10/05 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب أكثر من 500 شخص بجروح طفيفة في زلزال بقوة 5,4 درجة وقع الأربعاء في شمال غربي إيران، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية.وقال محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان للتلفزيون الرسمي: إن الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصاً نقل 135 منهم إلى المستشفى.وأضاف أن الزلزال وارتداداته دمر خمسين منزلاً وألحق أضراراً بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة.وبث التلفزيون الحكومي، مقاطع فيديو للدمار خلال الزلزال الذي وقع نحو الساعة 03:30 (00:00 ت غ).وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي لشبكة التلفزيون الحكومية: إن الكهرباء والمياه قطعتا في القرى بالقرب مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال.

أ ف ب

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