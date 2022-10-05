استبعاد «الحاكم العسكري» في بورما من قمة آسيان

2022/10/05 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية، الأربعاء، أن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما مين أونغ هلاينغ لم تتم دعوته إلى القمة المقبلة لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ستعقد في بنوم بنه من 10 إلى 13 نوفمبر.وطالبت كمبوديا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، نايبيداو بإرسال «ممثل غير سياسي» رداً على النزاع المستمر في البلاد.وقال المتحدث باسم الخارجية الكمبودية تشوم سونري إن الحكومة البورمية «رفضت إرسال أي شخص».ومنذ أن أطاح انقلاب في فبراير في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، أغرق الانقلاب البلاد في فوضى، وتواجه بورما عقوبات غربية وتدهوراً في علاقاتها الدبلوماسية.وقتل حوالى 2100 مدني على أيدي قوات الأمن، فيما تم توقيف أكثر من 15 ألفاً بحسب منظمة غير حكومية محلية.

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