موسكو تطلب المشاركة بالتحقيق في «تسرب نورد ستريم»

2022/10/05 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلبت روسيا، الأربعاء، المشاركة في التحقيق بتسرب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 بعدما منعت السويد المسؤولة عن التحقيقات الوصول إلى منطقة هذا التخريب المحتمل في بحر البلطيق.ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان تاس وريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرتشينين قوله «يجب أن يكون هناك تحقيق بالفعل، بالطبع، بمشاركة روسيا».

(أ ف ب)

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