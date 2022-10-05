عمليات بغداد توجه نداء لاصحاب ساحات ومعارض السيارات في العاصمة

2022/10/05 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، نداء لإصحاب ساحات ومعارض السيارات في العاصمة بغداد، لإكمال معاملاتهم واستحصال الموافقات تجنبا للمسائلة القانونية.

وقال بيان قيادة العمليات وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد تستمر لجنة متابعة ساحات وقوف ومعارض بيع السيارات في مختلف احياء العاصمة بغداد بعملها بالتنسيق مع دوائر امانة بغداد/ذات الاختصاص لتدقيق الساحات والمعارض وغلق المخالفة لضوابط وشروط الاجازة الرسمية لممارسة المهنة".

واكد البيان على أنه "تدعو قيادة العمليات الاخوة اصحاب ساحات ومعارض السيارات الى إكمال معاملاتهم الاصولية واستحصال الموافقات الرسمية لمزاولة عملهم لتجنبهم المسائلة القانونية".

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