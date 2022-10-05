التعليم تقرر تمديد مدة التقديم للقبول المباشر (وثيقة)

2022/10/05 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تمديد مدة التقديم للقبول المباشر.

وذكرت الوزارة بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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