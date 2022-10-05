تجاوزٍ على المال العام والأراضي المملوكة للدولة ورشى في دوائر نينوى

2022/10/05 | 14:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء 10/05/2022، بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ...

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