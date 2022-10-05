نائب يدعو اتحاد الكرة لإعادة النظر بقرار حرمان الديوانية من الدوري الممتاز

2022/10/05 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيسه عدنان درجال الى إعادة النظر في قرار حرمان نادي الديوانية من المشاركة في دوري الكرة الممتاز.

وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “قرار عدم الترخيص الى نادي الديوانية للمشاركة في دورة الكرة الممتاز لم يمثل صدمة لادارة النادي ولاعبيه وحسب بل نزل كالصاعقة على رأس اكثر من مليون و 500 الف مواطن من ابناء المحافظة بمختلف شرائحهم”، مبينا ان “النادي بتأريخه وسمعته الطيبة لم يكن ينتظر هكذا قرار قاسي جدا وهو من شهد له ولجمهوره الجميع بحسن التعامل والسلوك الرياضي الذي لا يزايد عليه احد”.

واضاف المياحي، انه “في حال وجود بعض اللوائح لدى لجنة التراخيص في الاتحاد واعتقدت من خلالها بعدم احقية النادي في المشاركة، فهو امر لا يبرر الحكم النهائي على النادي وهنالك ضرورة الى منح فرصة ومراجعة شاملة للقرار وجميعنا كمواطنين وممثلين للمحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع النادي وإدارته واتحاد الكرة لتجاوز أي إشكاليات في هذا الملف”، مشددا على ان “كرة القدم هي فرحة العراقيين عموما وابناء الديوانية خصوصا ولا نتمنى الاصرار على قرار ينزع تلك الفرحة من قلوب أبناء المحافظة”.

واكد ان “الدوري الممتاز وضمن اللوائح يضم عشرين ناديا والمصادقة على 19 نادي فقط غير صحيح رغم قناعتنا الكاملة واحترامنا الشديد لقرارات اتحاد الكرة وحرصنا على عدم التدخل في عمله بأي شكل من الاشكال لكننا ومن باب المسؤولية الأخلاقية ندعو السيد عدنان درجال وتاريخه وتضحياته الكروية ان لا يحرم الديوانية واهلها من فرحة مشاركة ممثلهم الكروي في دوري الكرة الممتاز”.

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