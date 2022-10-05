القبض على 4 أشخاصٍ مجدوا النظام البائد في الأنبار – عاجل

2022/10/05 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – الانبارأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على 4 أشخاصٍ مجدوا النظام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار.

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