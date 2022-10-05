"كوفيد-19" طويل الأمد.. هذا ما يدركه العلم الآن عن فقدان حاسة الشم

2022/10/05 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعيد معظم الأشخاص حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بـ"كوفيد-19".ولكن لا ينطبق ذلك على الجميع.ويستمر البعض في المعاناة مع عدم القدرة على الشم أو التذوق على الإطلاق، بينما يتعافى آخرون جزئيًا فقط.وإليك ما نعرفه حتى الآن عن السبب.

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