الموارد المائية تحذر من خطر نقص مخزون الماء إلى 12%

2022/10/05 | 15:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

حذرت وزارة الموارد المائية ، الأربعاء، من خطورة نقص مخزون المياه فى عموم العراق إلى 12% فقط، ما يهدد بموسم جفاف رابع يضرب البلاد .

وأكد حاتم حميد المدير العام للمركز الوطنى لإدارة الموارد المائية ، أن الإيرادات المائية أقل من تلبية الاحتياجات المائية سواء مياه الشرب أو رى المحاصيل، كما أن...

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