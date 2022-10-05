2022/10/05 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية ، اليوم الأربعاء ،اعتقال مطلوب وفق المادة “4 إرهاب” خلال مداهمة في فندق وسط بغداد.وذكر بيان للاتحادية وتلقاه /المركز الخبري الوطني/ ، انه “وفق توجيهات قائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مطلوب وفق المادة “4 إرهاب” خلال مداهمة في فندق وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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