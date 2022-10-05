2022/10/05 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، الأربعاء،طلباً الى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بان لايحرم اهل الديوانية من فرحة مشاركة ممثلهم الكروي في الدوري الممتاز .وذكر المياحي في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المياحي لوزير الرياضة: لاتحرم اهل الديوانية من فرحة مشاركة ممثليهم في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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