شيخ جنگي ينتقد تواجد رئيس المخابرات التركية في اربيل ويثني على مقتدى الصدر

2022/10/05 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل انتقد الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني، لاهور شيخ جنكي، اليوم الأربعاء، لقاء رئيس جهاز المخابرات التركي بشخصيات سياسية في اربيل .وقال شيخ جنكي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نشاهد بين فترة واخرى وعلنا زيارات لمسؤولين عسكريين ومخابراتيين من دول الجوار وهم يلتقون بكل حرية بشخصيات وقادة احزاب سياسية عراقية".واضاف: "في الصورة يظهر رئيس جهاز المخابرات التركي مرة اخرى، وهذه المرة يلتقي مع اعضاء في جبهة تركمان العراق وفي العاصمة اربيل "، مستدركاً بالقول: "فهل تسمح تلك الدول لرئيس جهاز المخابرات العراقي بالاجتماع مع احزاب وسياسيين داخل دولهم كما عندنا؟، الا يعتبر هذا تدخلا سافرًا بشؤون الاخرين؟، واين هي سيادة البلاد؟".وتابع: "مع الاسف معظم الاحزاب السياسية في العراق يكذبون على الشعب في حديثهم وشعاراتهم عن السيادة واستقلال القرار، بل العكس فهي تاخذ اوامرها من دول المنطقة، وياليتها اوامر لمصلحة الشعب العراقي، فشعبنا لا يستحق هذا التضليل والاستغلال لمصالح خاصة".وختم الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني، بالقول: "اتفق تماما مع سماحة السيد مقتدى الصدر، حكومة لا شرقية ولا غربية، بل فقط عراقية".

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