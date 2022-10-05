تشديد أمني كبير في الانبار على الحدود لمنع تهريب المخدرات

2022/10/05 | 16:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسبة التعاطي في الأنبار أقلُّ من بقية المحافظات.

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