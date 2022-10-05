2022/10/05 | 16:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مداهمة في فندق وسط بغداد تنتهي باعتقال مطلوب وفق المادة "4 إرهاب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/05 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مداهمة في فندق وسط بغداد تنتهي باعتقال مطلوب وفق المادة "4 إرهاب") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مداهمة في فندق وسط بغداد تنتهي باعتقال مطلوب وفق المادة "4 إرهاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).