الشرطة تفك لغز

2022/10/05 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مديرية شرطة كركوك، اليوم الأربعاء، غموض جريمة انتحار فتاة في المحافظة، خلال اقل من ساعة.

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